Adresár spoločností
Noon
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Backend softvérový inžinier

  • Greater Dubai Area

Noon Backend softvérový inžinier Platy v Greater Dubai Area

Mediánový Backend softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Dubai Area v Noon dosahuje AED 276K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Noon. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Mediánový balík
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Celkom za rok
AED 276K
Úroveň
SDE 2
Základný plat
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Noon?

AED 588K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v Noon in Greater Dubai Area predstavuje ročnú celkovú odmenu AED 408,034. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Noon pre pozíciu Backend softvérový inžinier in Greater Dubai Area je AED 300,073.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Noon

Súvisiace spoločnosti

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje