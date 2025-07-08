Adresár spoločností
Nissha Medical Technologies
Nissha Medical Technologies Platy

Mediánový plat Nissha Medical Technologies je $60,300 pre Mechanický inžinier . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Nissha Medical Technologies. Posledná aktualizácia: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Mechanický inžinier
$60.3K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Nissha Medical Technologies predstavuje Mechanický inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $60,300. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nissha Medical Technologies je $60,300.

Ďalšie zdroje

