Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Nirvana Insurance dosahuje $238K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nirvana Insurance. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
Nirvana Insurance
Software Engineer
San Francisco, CA
Celkom za rok
$238K
Úroveň
Senior P3
Základný plat
$175K
Stock (/yr)
$63.4K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Nirvana Insurance?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Nirvana Insurance in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $365,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nirvana Insurance pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $238,375.

