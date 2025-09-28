Adresár spoločností
Nineleaps
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový analytik

  • Všetky platy Dátový analytik

Nineleaps Dátový analytik Platy

Mediánový Dátový analytik kompenzačný balík in India v Nineleaps dosahuje ₹892K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nineleaps. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹892K
Úroveň
-
Základný plat
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v Nineleaps?

₹13.95M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Dátový analytik bei Nineleaps in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹1,554,706. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Nineleaps für die Position Dátový analytik in India beträgt ₹892,236.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Nineleaps

Súvisiace spoločnosti

  • Intuit
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Square
  • Snap
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje