Nikola Motor
  • Platy
  • Strojný inžinier

  • Všetky platy Strojný inžinier

Nikola Motor Strojný inžinier Platy

Mediánový Strojný inžinier kompenzačný balík in United States v Nikola Motor dosahuje $140K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nikola Motor. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
Nikola Motor
Mechanical Engineer
Phoenix, AZ
Celkom za rok
$140K
Úroveň
Senior
Základný plat
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Nikola Motor?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

ለStrojný inžinier በNikola Motor in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$185,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በNikola Motor ለStrojný inžinier ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $140,000 ነው።

