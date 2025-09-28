Adresár spoločností
Nihilent
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Nihilent Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Nihilent dosahuje ₹416K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nihilent. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
Nihilent
System Analyst
Pune, MH, India
Celkom za rok
₹416K
Úroveň
L3
Základný plat
₹364K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹52K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Nihilent?

₹13.95M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softvérový inžinier u Nihilent in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹491,967. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nihilent za ulogu Softvérový inžinier in India je ₹369,101.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Nihilent

Súvisiace spoločnosti

  • Uber
  • Airbnb
  • Apple
  • Roblox
  • Amazon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje