Nielsen
Nielsen Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Nielsen sa pohybuje od ₹1.72M za year pre Software Engineer do ₹6.7M za year pre Principal Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹2.27M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nielsen. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
₹13.95M

Najnovšie odoslané platy
Aké sú kariérne úrovne v Nielsen?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Nielsen in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹6,699,892. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nielsen pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹2,270,206.

