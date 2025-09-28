Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Nielsen sa pohybuje od ₹1.72M za year pre Software Engineer do ₹6.7M za year pre Principal Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹2.27M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nielsen. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
