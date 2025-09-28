Adresár spoločností
Nielsen
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Cybersecurity Analyst

  • Všetky platy Cybersecurity Analyst

Nielsen Cybersecurity Analyst Platy

Mediánový Cybersecurity Analyst kompenzačný balík v Nielsen dosahuje $119K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nielsen. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
Nielsen
Cybersecurity Engineer
Salt Lake City, UT
Celkom za rok
$119K
Úroveň
-
Základný plat
$114K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Nielsen?

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Cybersecurity Analyst ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu jobFamilies.Cybersecurity Analyst v Nielsen predstavuje ročnú celkovú odmenu $130,661. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nielsen pre pozíciu jobFamilies.Cybersecurity Analyst je $114,400.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Nielsen

Súvisiace spoločnosti

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje