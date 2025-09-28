Produktový manažér odmeňovanie in United States v Nielsen sa pohybuje od $173K za year pre Senior Product Manager do $189K za year pre Director. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $174K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nielsen. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
