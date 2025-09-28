Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v NICE sa pohybuje od $92.3K za year pre Software Engineer do $218K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $128K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky NICE. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu