NICE
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

NICE Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v NICE sa pohybuje od $92.3K za year pre Software Engineer do $218K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $128K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky NICE. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v NICE?

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v NICE in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $217,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v NICE pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $125,000.

