  • Platy
  • Predajný inžinier

  • Všetky platy Predajný inžinier

NICE Predajný inžinier Platy

Mediánový Predajný inžinier kompenzačný balík in Canada v NICE dosahuje CA$203K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky NICE. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$203K
Úroveň
L2
Základný plat
CA$157K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$46.5K
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v NICE?

CA$227K

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predajný inžinier v NICE in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$211,932. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v NICE pre pozíciu Predajný inžinier in Canada je CA$203,611.

