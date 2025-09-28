Produktový manažér odmeňovanie in Israel v NICE dosahuje ₪419K za year pre Product Manager. Mediánový yearný kompenzačný balík in Israel dosahuje ₪395K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky NICE. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
