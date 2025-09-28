Adresár spoločností
NICE
  • Platy
  • Information Technologist (IT)

  • Všetky platy Information Technologist (IT)

NICE Information Technologist (IT) Platy

Mediánový Information Technologist (IT) kompenzačný balík v NICE dosahuje $107K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky NICE. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
NICE
Systems Engineer
Atlanta, GA
Celkom za rok
$107K
Úroveň
L3
Základný plat
$98K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Roky v spoločnosti
7 Roky
Roky skúseností
13 Roky
Aké sú kariérne úrovne v NICE?

$160K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu jobFamilies.Information Technologist (IT) v NICE predstavuje ročnú celkovú odmenu $136,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v NICE pre pozíciu jobFamilies.Information Technologist (IT) je $107,000.

