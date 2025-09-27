Adresár spoločností
nference
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

nference Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in India v nference sa pohybuje od ₹2.18M za year pre Software Engineer do ₹5.55M za year pre Staff Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹2.94M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky nference. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v nference?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v nference in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,550,144. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v nference pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹2,944,438.

