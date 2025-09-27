Softvérový inžinier odmeňovanie in India v nference sa pohybuje od ₹2.18M za year pre Software Engineer do ₹5.55M za year pre Staff Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹2.94M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky nference. Posledná aktualizácia: 9/27/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
