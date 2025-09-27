Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v NextRoll sa pohybuje od $155K za year pre EIC2 do $190K za year pre EIC3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $180K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky NextRoll. Posledná aktualizácia: 9/27/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
