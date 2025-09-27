Adresár spoločností
NextRoll
NextRoll Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v NextRoll sa pohybuje od $155K za year pre EIC2 do $190K za year pre EIC3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $180K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky NextRoll. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
EIC1
Junior Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v NextRoll?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v NextRoll in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $213,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v NextRoll pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $180,000.

