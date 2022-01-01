Adresár spoločností
NEXT Trucking
Platy NEXT Trucking sa pohybujú od $100,500 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $180,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov NEXT Trucking. Posledná aktualizácia: 9/9/2025

$160K

Produktový manažér
Median $180K
Obchodný analytik
$101K
Produktový dizajnér
$162K

Softvérový inžinier
$164K
Často kladené otázky

Compensația totală anuală mediană raportată la NEXT Trucking este $162,938.

