Next Insurance
Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in Israel v Next Insurance dosahuje ₪592K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Next Insurance. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Mediánový balík
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
Celkom za rok
₪592K
Úroveň
M2
Základný plat
₪592K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Roky v spoločnosti
6 Roky
Roky skúseností
14 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Next Insurance?

₪562K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Next Insurance podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Next Insurance in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪785,791. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Next Insurance pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Israel je ₪591,835.

