Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in Israel v Next Insurance sa pohybuje od ₪290K do ₪423K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Next Insurance. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Priemerná celková odmena

₪333K - ₪380K
Israel
Bežný rozsah
Možný rozsah
₪290K₪333K₪380K₪423K
Bežný rozsah
Možný rozsah

₪562K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Next Insurance podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Next Insurance in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪422,799. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Next Insurance pre pozíciu Ľudské zdroje in Israel je ₪290,226.

