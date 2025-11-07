Adresár spoločností
Netskope
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Softvérový inžinier Úroveň

Senior Software Engineer

Úrovne v Netskope

Porovnať úrovne
  1. Software Engineer 1MTS 1
  2. Software Engineer 2MTS 2
  3. Software Engineer 3MTS 3
    4. Zobraziť 5 Ďalšie úrovne
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
$199,556
Základný plat
$162,778
Akciová prémia ()
$33,667
Bonus
$3,111
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie platové údaje
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Netskope

Súvisiace spoločnosti

  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • AppDynamics
  • Docker
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje