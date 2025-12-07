Adresár spoločností
Nepal Telecom
Nepal Telecom Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in Nepal v Nepal Telecom sa pohybuje od NPR 1.28M do NPR 1.75M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nepal Telecom. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$9.9K - $11.7K
Nepal
Bežný rozsah
Možný rozsah
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Nepal Telecom?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Nepal Telecom in Nepal predstavuje ročnú celkovú odmenu NPR 1,749,652. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nepal Telecom pre pozíciu Softvérový inžinier in Nepal je NPR 1,278,007.

Ďalšie zdroje

