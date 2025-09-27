Adresár spoločností
Neogrid
Neogrid Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Brazil v Neogrid dosahuje R$80.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Neogrid. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Mediánový balík
company icon
Neogrid
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkom za rok
R$80.8K
Úroveň
hidden
Základný plat
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Neogrid?

R$887K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Neogrid in Brazil predstavuje ročnú celkovú odmenu R$153,752. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Neogrid pre pozíciu Softvérový inžinier in Brazil je R$80,762.

