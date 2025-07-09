Adresár spoločností
Neogrid
Neogrid Platy

Platy Neogrid sa pohybujú od $10,643 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $44,980 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Neogrid. Posledná aktualizácia: 9/15/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $14.6K

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový analytik
$10.6K
Produktový manažér
$45K

Manažér programov
$26.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Neogrid predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $44,980. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Neogrid je $20,658.

