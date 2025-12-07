Adresár spoločností
Neo4j
Neo4j Recruiter Platy

Priemerné Recruiter celkové odmeňovanie in Sweden v Neo4j sa pohybuje od SEK 626K do SEK 888K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Neo4j. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$74.6K - $88.4K
Sweden
Bežný rozsah
Možný rozsah
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Neo4j?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Neo4j in Sweden predstavuje ročnú celkovú odmenu SEK 888,081. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Neo4j pre pozíciu Recruiter in Sweden je SEK 625,518.

Ďalšie zdroje

