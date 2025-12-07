Adresár spoločností
Neo4j
Neo4j IT špecialista Platy

Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v Neo4j sa pohybuje od £60K do £85.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Neo4j. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$92.4K - $108K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
$80.6K$92.4K$108K$115K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Neo4j?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v Neo4j predstavuje ročnú celkovú odmenu £85,604. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Neo4j pre pozíciu IT špecialista je £59,996.

