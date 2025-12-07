Adresár spoločností
Neo4j
Neo4j Dátový analytik Platy

Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in United States v Neo4j sa pohybuje od $125K do $174K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Neo4j. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$135K - $164K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$125K$135K$164K$174K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Neo4j?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Neo4j in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $174,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Neo4j pre pozíciu Dátový analytik in United States je $124,500.

