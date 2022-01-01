Adresár spoločností
Nemetschek Group
Nemetschek Group Platy

Platy Nemetschek Group sa pohybujú od $50,793 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $93,840 pre Programový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Nemetschek Group. Posledná aktualizácia: 11/27/2025

Programový manažér
$93.8K
Softvérový inžinier
$50.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Nemetschek Group predstavuje Programový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $93,840. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nemetschek Group je $72,316.

Ďalšie zdroje

