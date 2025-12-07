Adresár spoločností
Neilsoft
Neilsoft Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in India v Neilsoft sa pohybuje od ₹626K do ₹877K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Neilsoft. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$7.7K - $9K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$7.1K$7.7K$9K$10K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Neilsoft?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Neilsoft in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹877,008. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Neilsoft pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹626,434.

Ďalšie zdroje

