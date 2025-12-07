Adresár spoločností
Neighbor
Neighbor Marketing Platy

Priemerné Marketing celkové odmeňovanie in United States v Neighbor sa pohybuje od $34.9K do $48.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Neighbor. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$37.4K - $44.1K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$34.9K$37.4K$44.1K$48.7K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Neighbor?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketing v Neighbor in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $48,672. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Neighbor pre pozíciu Marketing in United States je $34,944.

