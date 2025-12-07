Adresár spoločností
Needham
Needham Investičný bankár Platy

Priemerné Investičný bankár celkové odmeňovanie in United States v Needham sa pohybuje od $112K do $159K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Needham. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$127K - $144K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$112K$127K$144K$159K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Investičný bankár v Needham in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $159,300. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Needham pre pozíciu Investičný bankár in United States je $112,050.

