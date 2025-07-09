Adresár spoločností
NDA Platy

Platy NDA sa pohybujú od $11,637 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $125,372 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov NDA. Posledná aktualizácia: 9/8/2025

$160K

Obchodný analytik
$56K
Dátový analytik
$16.4K
Ľudské zdroje
$20.5K

Informačný technológ (IT)
$13.7K
Marketing
$82.5K
Produktový dizajnér
$11.6K
Produktový manažér
$54.8K
Projektový manažér
$50.3K
Predaj
$17.8K
Softvérový inžinier
$22.3K

Backend softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
$125K
Architekt riešení
$89.6K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v NDA predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $125,372. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v NDA je $36,300.

