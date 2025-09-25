Adresár spoločností
NCR
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

NCR Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v NCR sa pohybuje od $93.4K za year pre Grade 9 do $169K za year pre Grade 13. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $100K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky NCR. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Grade 9
Software Engineer I(Začiatočnícka úroveň)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v NCR?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v NCR in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $169,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v NCR pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $100,000.

Ďalšie zdroje