Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v NCR sa pohybuje od $93.4K za year pre Grade 9 do $169K za year pre Grade 13. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $100K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky NCR. Posledná aktualizácia: 9/25/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
