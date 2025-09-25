Produktový dizajnér odmeňovanie in United States v NCR sa pohybuje od $93.5K za year pre Grade 9 do $140K za year pre Grade 11. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $133K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky NCR. Posledná aktualizácia: 9/25/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu