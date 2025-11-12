Adresár spoločností
National University of Singapore
National University of Singapore Výskumný vedec Platy v Singapore

Mediánový Výskumný vedec kompenzačný balík in Singapore v National University of Singapore dosahuje SGD 96.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky National University of Singapore. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Mediánový balík
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Celkom za rok
SGD 96.1K
Úroveň
L5
Základný plat
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Výskumný vedec v National University of Singapore in Singapore predstavuje ročnú celkovú odmenu SGD 128,249. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v National University of Singapore pre pozíciu Výskumný vedec in Singapore je SGD 96,073.

