Adresár spoločností
National University of Singapore
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • AI výskumník

  • Singapore

National University of Singapore AI výskumník Platy v Singapore

Mediánový AI výskumník kompenzačný balík in Singapore v National University of Singapore dosahuje SGD 69.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky National University of Singapore. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Mediánový balík
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Celkom za rok
SGD 69.6K
Úroveň
hidden
Základný plat
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu AI výskumník v National University of Singapore in Singapore predstavuje ročnú celkovú odmenu SGD 103,378. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v National University of Singapore pre pozíciu AI výskumník in Singapore je SGD 69,600.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre National University of Singapore

Súvisiace spoločnosti

  • Intuit
  • DoorDash
  • Tesla
  • Pinterest
  • Spotify
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje