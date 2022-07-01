Adresár spoločností
Nanox Vision Platy

Mediánový plat Nanox Vision je $142,708 pre Manažér softvérového inžinierstva . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Nanox Vision. Posledná aktualizácia: 11/25/2025

Manažér softvérového inžinierstva
$143K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Nanox Vision predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $142,708. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nanox Vision je $142,708.

