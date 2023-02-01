Adresár spoločností
Multiverse
Multiverse Platy

Platy Multiverse sa pohybujú od $70,569 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $296,082 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Multiverse. Posledná aktualizácia: 10/22/2025

Softvérový inžinier
Median $115K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový dizajnér
Median $78.6K
Obchodný analytik
$202K

Dátový vedec
$70.6K
Ľudské zdroje
$131K
Marketing
$76.6K
Produktový manažér
Median $87.4K
Nábor zamestnancov
$163K
Predaj
$296K
Manažér softvérového inžinierstva
$153K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Multiverse predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $296,082. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Multiverse je $123,016.

