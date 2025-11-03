Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Mphasis sa pohybuje od ₹394K za year pre L1 do ₹2.11M za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹1.46M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mphasis. Posledná aktualizácia: 11/3/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu