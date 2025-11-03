Adresár spoločností
Mphasis
Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Mphasis sa pohybuje od ₹394K za year pre L1 do ₹2.11M za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹1.46M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mphasis. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
(Začiatočnícka úroveň)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Najnovšie odoslané platy
Aké sú kariérne úrovne v Mphasis?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Mphasis in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,457,982. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mphasis pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹1,399,002.

Ďalšie zdroje