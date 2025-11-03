Adresár spoločností
Mphasis
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Projektový manažér

  • Všetky platy Projektový manažér

Mphasis Projektový manažér Platy

Projektový manažér odmeňovanie in United States v Mphasis sa pohybuje od $110K za year pre L6 do $135K za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $110K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mphasis. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 3 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Mphasis?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Projektový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v Mphasis in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $140,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mphasis pre pozíciu Projektový manažér in United States je $110,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Mphasis

Súvisiace spoločnosti

  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • Mindtree
  • Zensar Technologies
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje