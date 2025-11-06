Adresár spoločností
Mozilla
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Vancouver

Mozilla Softvérový inžinier Platy v Greater Vancouver

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Vancouver v Mozilla dosahuje CA$185K za year pre P3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Vancouver dosahuje CA$194K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mozilla. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
Software Engineer 1(Začiatočnícka úroveň)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
Senior Software Engineer
CA$185K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Mozilla?

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Mozilla in Greater Vancouver predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$279,993. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mozilla pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Vancouver je CA$194,444.

