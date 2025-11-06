Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Vancouver v Mozilla dosahuje CA$185K za year pre P3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Vancouver dosahuje CA$194K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mozilla. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$185K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
