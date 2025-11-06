Adresár spoločností
Mozilla
Mozilla Softvérový inžinier Platy v Greater Toronto Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Toronto Area v Mozilla sa pohybuje od CA$152K za year pre P2 do CA$316K za year pre P5. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Toronto Area dosahuje CA$169K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mozilla. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
Software Engineer 1(Začiatočnícka úroveň)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
Senior Software Engineer
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
Staff Software Engineer
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Mozilla?

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Mozilla in Greater Toronto Area predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$315,634. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mozilla pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Toronto Area je CA$188,190.

