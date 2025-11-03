Adresár spoločností
Moxa
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Moxa Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Taiwan v Moxa dosahuje NT$1.29M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Moxa. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Mediánový balík
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Celkom za rok
NT$1.29M
Úroveň
hidden
Základný plat
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Bonus
NT$374K
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Moxa?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Sieťový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Moxa in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$2,040,886. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Moxa pre pozíciu Softvérový inžinier in Taiwan je NT$1,159,915.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Moxa

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Google
  • Square
  • Facebook
  • Coinbase
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje