Moveworks
Moveworks Architekt riešení Platy

Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in United States v Moveworks sa pohybuje od $410K do $585K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Moveworks. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Priemerná celková odmena

$470K - $550K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$410K$470K$550K$585K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Moveworks podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Moveworks podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

Dátový architekt

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Moveworks in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $585,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Moveworks pre pozíciu Architekt riešení in United States je $410,000.

