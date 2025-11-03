Adresár spoločností
Moveworks
Moveworks Recruiter Platy

Priemerné Recruiter celkové odmeňovanie in India v Moveworks sa pohybuje od ₹1.74M do ₹2.44M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Moveworks. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Priemerná celková odmena

₹1.89M - ₹2.19M
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Moveworks podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Moveworks in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,439,028. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Moveworks pre pozíciu Recruiter in India je ₹1,742,163.

Ďalšie zdroje