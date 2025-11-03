Adresár spoločností
Moveinsync Technology Solutions
Moveinsync Technology Solutions Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Moveinsync Technology Solutions dosahuje ₹1.54M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Moveinsync Technology Solutions. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Mediánový balík
company icon
Moveinsync Technology Solutions
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹1.54M
Úroveň
SDE 1
Základný plat
₹1.32M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹220K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Moveinsync Technology Solutions?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Moveinsync Technology Solutions in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,448,298. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Moveinsync Technology Solutions pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹1,429,116.

