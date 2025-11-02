Adresár spoločností
Motorway
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový dizajnér

  • Všetky platy Produktový dizajnér

Motorway Produktový dizajnér Platy

Mediánový Produktový dizajnér kompenzačný balík in United Kingdom v Motorway dosahuje £69.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Motorway. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£69.1K
Úroveň
Senior
Základný plat
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Motorway?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Produktový dizajnér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Motorway in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £70,314. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Motorway pre pozíciu Produktový dizajnér in United Kingdom je £69,145.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Motorway

Súvisiace spoločnosti

  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • Facebook
  • Tesla
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje