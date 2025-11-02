Adresár spoločností
Motorola
Motorola Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Motorola sa pohybuje od $102K za year pre L7 do $145K za year pre L9. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $115K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Motorola. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L7
(Začiatočnícka úroveň)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Motorola?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Motorola in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $166,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Motorola pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $108,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Motorola

