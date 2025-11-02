Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Motorola sa pohybuje od $102K za year pre L7 do $145K za year pre L9. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $115K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Motorola. Posledná aktualizácia: 11/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
