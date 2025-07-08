Adresár spoločností
Motivity
Motivity Platy

Platy Motivity sa pohybujú od $35,106 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $85,425 pre Úspech zákazníka na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Motivity. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Úspech zákazníka
$85.4K
Softvérový inžinier
$35.1K
Najlepšie platenú pozíciu v Motivity predstavuje Úspech zákazníka at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $85,425. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Motivity je $60,265.

