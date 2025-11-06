Adresár spoločností
Montefiore Health System
Montefiore Health System Dátový vedec Platy v New York City Area

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in New York City Area v Montefiore Health System dosahuje $120K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Montefiore Health System. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Mediánový balík
Montefiore Health System
Data Scientist
New York, NY
Celkom za rok
$120K
Úroveň
-
Základný plat
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Montefiore Health System?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Montefiore Health System in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $125,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Montefiore Health System pre pozíciu Dátový vedec in New York City Area je $115,000.

