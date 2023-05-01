Adresár spoločností
Monarch Tractor
Monarch Tractor Platy

Platy Monarch Tractor sa pohybujú od $125,625 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $260,295 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Monarch Tractor. Posledná aktualizácia: 9/16/2025

$160K

Manažér technických programov
Median $168K
Strojný inžinier
$143K
Produktový manažér
$144K

Softvérový inžinier
$126K
Manažér softvérového inžinierstva
$260K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Monarch Tractor predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $260,295. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Monarch Tractor je $144,218.

Ďalšie zdroje