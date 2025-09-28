Adresár spoločností
Momentive.ai
Momentive.ai Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in Netherlands v Momentive.ai sa pohybuje od €131K do €183K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Momentive.ai. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Priemerná celková odmena

€142K - €165K
Netherlands
Bežný rozsah
Možný rozsah
€131K€142K€165K€183K
Bežný rozsah
Možný rozsah

€142K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Momentive.ai podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Momentive.ai in Netherlands predstavuje ročnú celkovú odmenu €183,126. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Momentive.ai pre pozíciu Dátový vedec in Netherlands je €130,804.

